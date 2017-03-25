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Павел Тимощенко победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Серебряный призер ОИ-2016 показал лучший результат на соревнованиях в Каире

  • 25.03.2017 12:33
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rian.com.ua. Павел Тимощенко
© rian.com.ua. Павел Тимощенко

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту - місті Каїр.

Протягом всіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал із переконливою перевагою. Друге місце у підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.

Источник — НОК Украины

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