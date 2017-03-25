Павел Тимощенко победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту - місті Каїр.
Протягом всіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал із переконливою перевагою. Друге місце у підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.
Источник — НОК Украины
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