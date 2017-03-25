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Тренер Верняева: «У нас двое борются за медали, остальные – ноль»

Геннадий Сартинский рассказал о ситуации в сборной Украины по спортивной гимнастике

  • 25.03.2017 20:08
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НОК України. Геннадий Сартинский и Олег Верняев
© НОК України. Геннадий Сартинский и Олег Верняев

Старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский рассказал о возвращении Петра Пахнюка, который 2 года выступал за сборную Азербайджана, а также очертил ближайшие перспективы для национальной команды.

«Мы разрешили Пете Пахнюку готовиться и тренироваться с нами, но есть еще много нюансов. Сами понимаете, когда человек выступает против своей страны... И его тренер увел из Украины лучших гимнастов, с которыми мы могли б бороться за медали на любых соревнованиях. Это вопрос этичный.

Хотя Петя старается, и мы будем ему помогать. Он выиграл чемпионат Украины, но это еще ничего не значит. Пахнюк набрал 81 балл. На международных соревнованиях с другим судейством будет меньше на 5-7 баллов.

В первом полугодии Пахнюка не будет в составе сборной Украины. Состав уже сформирован и будет меняться в июне.

Все думают, что Пахнюк – это золотая рыбка, которая вернулась в Украину. Но нужно правильно расставить акценты. У нас две фамилии – Верняев и Радивилов, – которые могут бороться за медали, остальные – ноль, и Пахнюк также. Он, возможно, поддержит нас в командном первенстве, а в личном пока ничего.

Он серьезный парень, тренируется. Но он тренировался и тогда, а потом развернулся и уехал. Сегодня мы ставим Пахнюка на место, чтобы он знал, что родина одна. Нам предлагали в десять раз лучшие условия, но мы не уехали. Мы остались здесь со всеми проблемами и работаем ради нашей страны», – сказал Сартинский.

Источник — Xsport

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