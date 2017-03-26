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На ЧМ по легкой атлетике среди ветеранов украинцы завоевали 19 медалей

Также украинской команде принадлежат два новых мировых рекорда

  • 26.03.2017 09:30
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uaf.org.ua
© uaf.org.ua

25 березня у південно-корейському місті Тегу закінчився чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні серед ветеранів. Українці за підсумком змагань виграли 19 медалей, десять з яких золоті, і встановили два світові рекорди.

Валентина Крепкіна перемогла у секторі для потрійного стрибка зі світовим рекордом у віковій категорії W50. У передостанній, п’ятій спробі вона приземлилася на позначці 10,79 м.

Проте це «золото» було не єдиним для Крепкіної у Тегу. Вона також перемогла зі стрибків у довжину (4,88 м), зі стрибків з жердиною (2,80 м) і з бігу на 60 метрів з бар’єрами (9,90 с).

Ще один світовий рекорд, зі стрибків у висоту, встановив Олег Федорко (М60). Він з першої спроби подолав 1,74 м, після чого намагався перелетіти планку на висоті 1,77 м, але цього разу невдало.

Олег Крамар переміг зі стрибків у висоту у віковій категорії М50 (1,71 м).

Ірина Зозуля (W60) стала чемпіонкою світу у приміщенні з метання диска (26,35 м), виграла «срібло» з метання ваги (13,39 м) і бронзову медаль з метання молота (31,77 м). У секторі для штовхання ядра вона лише за другою спробою поступилася фінці Сів Карлстром і виграла «срібло». Обидві спортсменки показали результат 10,01 м, але друга краща спроба була саме у фінки (10,00 м у Карлстром і 9,86 м у Зозулі).

Микола Панасейко (M80) став чемпіоном світу у приміщенні з бігу на 3000 метрів (16.03,35 хв) і виграв срібну медаль зі спортивної ходьби на 3000 метрів (20.50,72 хв) та бронзову зі спортивної ходьби на 10000 метрів (1:11.58,00 год).

Іван Пушкін (M85) виграв «золото» зі спортивної ходьби на 3000 м (21.52,53 хв) і на 10000 метрів (1:16.00,00 год).

Андрій Береза (М35) був другим з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,49 с).

Володимир Багрін (M60) став третім з бігу на 200 метрів (27,06 с) і фінішував сьомим у фіналі з бігу на 60 метрів (8,27 с).

Олександр Лисенко (M60) виграв срібну медаль з бігу на 800 метрів (2.22,81 хв) і був четвертим з бігу на 1500 м (4.58,95 хв).

Наталія Росецька (W50) стала третьою з метання диска (31,91 м) і була п’ятою з метання молота (29,20 м).

Іван Файчак (М70-79) посів четверті місця з п’ятиборства з сумою 3094 очка і з бігу на 60 метрів з бар’єрами (13,61 с – М75).

Анатолій Павлішин (M65) фінішував шостим з бігу на 800 метрів (2.39,78 хв) і 1500 м (5.19,97 хв).

Юрій Вострухін (М40) вийшов до півфіналів з бігу на 200 і 400 метрів, проте пробитися до фіналів йому не вдалося (25,31 с з бігу на 200 м і 56,53 с з бігу на 400 метрів).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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