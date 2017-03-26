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Чемпион Украины не оставил шансов сборной Молдовы

Сборная Харьковской области по водному поло успешно играет в чемпионате Молдовы

  • 26.03.2017 12:57
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Чемпион Украины не оставил шансов сборной Молдовы
В Кишиневе продолжается открытый чемпионат Молдовы по водному поло, участие в котором принимает чемпион Украины - сборная Харьковской области (тренеры Сергей Колточихин и Сергей Столяров).
 
24 марта в вечернем матче сборная Харьковской области убедительно победила молдавскую команду Ecipa sei RM-1 со счетом 14: 9. Ecipa sei RM-1 - первая команда сборной Молдовы и одна из сильнейших команд чемпионата.
 
Напомним, что в первом матче (23 марта) ватерполисты сборной Харьковской области разгромили Imperial Sport, забив вдвое больше голов - 16:8. И уступили только фавориту, чемпионам предыдущего сезона, белорусскому Minsk со счетом 6-9 (утренний матч 24 марта).
Таким образом харьковчане сделали весомую заявку на итоговый успех. В прошлом сезоне сборная Харьковской области (тогда «Слобожанец») стала бронзовым призером чемпионата Молдовы. Похоже, что в этом сезоне амбиции и возможности харьковчан значительно выше.
 
Сегодня, 26 марта, сборная Харьковской области сыграет с Junost.

Состав команды на чемпионат:
Вратари: Виталий Петров и Александр Бураков
Полевые игроки: Артур Однолетков, Александр Абрамов, Никита Апостол, Александр Ермаков, Вадим Евстратов, Артем Салихов, Владислав Орлов, Денис Гурцкая, Денис Гусаков, Михаил Черпак.
 
Наталья ВАСЬО

Источник — Sport.ua

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