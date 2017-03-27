Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тройка победителей конкурса ставок по итогам марта

Самые точные футбольные прогнозисты — holding_stick, zilibob1111, jimmy_2009

  • 27.03.2017 15:44
  • 69 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Тройка победителей конкурса ставок по итогам марта

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.

Победителями стали:

holding_stick - 210 очков
zilibob1111 - 207 очков
jimmy_2009 - 203 очка

Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51





Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com



Следующий конкурс прогнозов стартует 29 марта, вы сможете делать ставки на матчи, которые пройдут в период с 31 марта по 1 мая.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.