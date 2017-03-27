Тройка победителей конкурса ставок по итогам марта

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.
Победителями стали:
holding_stick - 210 очков
zilibob1111 - 207 очков
jimmy_2009 - 203 очка
Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Следующий конкурс прогнозов стартует 29 марта, вы сможете делать ставки на матчи, которые пройдут в период с 31 марта по 1 мая.
Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Следующий конкурс прогнозов стартует 29 марта, вы сможете делать ставки на матчи, которые пройдут в период с 31 марта по 1 мая.
Источник — Sport.ua
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