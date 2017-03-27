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Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке с поста президента FIDE

Президент Международной федерации шахмат считает, что его подставили американцы

  • 27.03.2017 18:02
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gazeta.ru. Кирсан Илюмжинов
© gazeta.ru. Кирсан Илюмжинов

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что не уходил с поста главы организации, его хотели подставить.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации Илюмжинов объявил о своей отставке.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», - сказал Илюмжинов.

Чиновник подчеркнул, что на заседании президентского совета в Афинах вопрос о его отставке не поднимался.

Кирсан Илюмжинов находится на посту президента ФИДЕ с 1995 года и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок пост.

В ноябре 2015 года Министерство финансов США включило его в санкционный список, обвинив в поддержке президента Сирии Башара Асада. Илюмжинову запретили въезд в США, из-за чего в ноябре в Нью-Йорке он не смог присутствовать на матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Источник — ТАСС

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