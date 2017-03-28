В наших ознакомительных уроках о футнете, сегодня, наконец, дошли до атаки. Скорее всего, это самый сложный и важный элемент игры.

Для лучшего понимания ее сути, разобьем атакующие удары на несколько разделов:

1. Смэш щекой прямой (базовый удар);

2. Удары с вращением мяча (техно);

3. Удары, выполняемые на территории соперника (за сеткой);

4. Смэш подъемом;

5. Боковые ножницы (корейский удар);

6. Бициклета;

7. Прочие атакующие удары (голова, грудь).

Для пущей ясности, начиная с этого урока, я буду использовать наглядное пособие НОГУ, (в дальнейшем, «НП Нога»).

Итак, по порядку. Сегодня - смэш щекой – основной силовой атакующий удар. Базовый смэш выполняется по высоко летящему мячу (выше уровня сетки) внутренней поверхностью стопы, точнее, частью стопы, в месте соединения с голенью, т.е. ближе к пятке.

Техника исполнения:

Атакующий игрок перед ударом находится на расстоянии вытянутой ноги от мяча. Мяч, должен быть немного впереди игрока, по диагонали, примерно 45градусов от направления удара. Мяч, ни в коем случае не должен быть за игроком, за его опорной ногой (удар из-за уха). В крайнем случае, на одной линии с опорной ногой.

Перед ударом правой ногой, игрок подходит к мячу левым боком. Опорная нога слегка сгибается, и вес тела переносится на ее носок.

Важно стараться освободить опорную ногу от нагрузки. Часто, игроки при выполнении смэша полностью отрывают ногу от пола.

Итак, игрок начинает поворачиваться на носке опорной ноги, в то же время поднимает ударную ногу на высоту предполагаемого удара. Вместе с поворотом тела на носке опорной, ударная нога выносится вверх, движется в полусогнутом состоянии, и, незадолго до соприкосновения с мячом, разгибается колено, почти до полного выпрямления ноги.

Т.е. удар - это композиция из трех движений - вращение тела, движение бедра и разгибания колена. В момент удара нога должна быть максимально напряжена, стопа движется с наивысшей скоростью.

Касание мяча происходит внутренней частью стопы (щекой), ближе к пятке, при этом удар становиться максимально «плотным». Голеностоп при этом слегка вывернут наружу.

Удар наносится по центру мяча, либо чуть выше центра. Почти вся кинетическая энергия ноги передается мячу, и он резко летит вперед и вниз с небольшим вращением (либо, без вращения). При правильном и достаточно резком ударе мяч летит примерно в направлении, перпендикулярном внутренней стороне стопы атакующей выпрямленной ноги.

Хорошо видны все фазы смэша щекой в этом видео из Швейцарии.

На нем, игрок, в момент удара отрывается от земли и вкладывает всю поступательную энергию своего тела в мяч.

Очень важно не останавливать ногу сразу после удара. Пусть движется дальше естественным путем.

Почему мяч должен быть перед игроком? Да, хотя бы, потому, что футнетист должен видеть, куда бьет. Должен видеть сетку, площадку, соперников, блок и принимать соответствующие решения.

Кроме того, очень сложно пробить по мячу сильно и точно, когда он находиться сзади.

А вот еще один смэш от молодой звезды словацкого футнета Бранислава Белко.

Исполнение других атакующих ударов, в основном, отличается от базового смэша щекой лишь последней фазой, когда, непосредственно перед касанием мяча, игрок принимает решение о том, куда, с какой силой и вращением его направить, для чего наносит удар той или иной частью стопы, при необходимости, смягчая удар, либо закручивая мяч в нужной плоскости.

Но, об этом в следующих уроках.

Поставить надежный и сильный атакующий удар щекой не просто, но вполне по силам почти любому футнетисту. Когда «прорежется» техника исполнения удара, стоит обратить внимание на «закачку» определенных мышц ноги, которые в других видах спорта практически не используются.

И, конечно, растяжка! Без нее – никуда. Для смэша щекой подойдут упражнения, применяемые для поперечного шпагата.

Хорошая растяжка позволяет атакующему игроку поднять точку удара. Это очень важно в игре, особенно, в момент противостояния блоку.

А вот что обо всем об этом думает наш чешский друг Ян Ванке: