ФИДЕ расследует появление новости об отставке Илюмжинова

Международная федерация шахмат (FIDE) проводит внутреннее расследование по поводу появления на официальном сайте организации новости об отставке президента FIDE Кирсана Илюмжинова. Об этом сообщил вице-президент FIDE, глава Российской федерации шахмат (РШФ) Андрей Филатов.

Сообщение об отставке Илюмжинова с поста президента по итогам заседания президентского совета организации в Афинах на прошлой неделе было опубликовано в понедельник. Сам Илюмжинов назвал эту информацию ложной. Тем не менее, данное сообщение по-прежнему находится на сайте организации.

«По поводу того, как новость появилась на сайте FIDE, то проходит внутреннее расследование. На данный момент мы не знаем, как так получилось, - сказал Филатов. - Та же ситуация с якобы импичментом. FIDE разбирается - результаты пока неизвестны. Могу еще сказать, что наша шахматная федерация полностью поддерживает Илюмжинова».

В письме исполнительного директора FIDE Найджела Фримэна на имя Илюмжинова, размещенном на сайте ФИДЕ во вторник, сказано, что внеочередное заседание президентского совета пройдет 10 апреля.

«РШФ полностью удовлетворена работой Илюмжинова на посту президента FIDE. И нам кажется, что санкции и давление, которое на него оказывается, сыграли только на пользу мировым шахматам. Потому что из-за повышенного общественного внимания работа по всем направлениям усилилась и стала очевидной», — подчеркнул Филатов.