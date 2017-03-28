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18-19 травня выдбудеться всеукраїнський чемпіонат з фігурного катання

Турнір прийме льодова арена «Шалетт» у Києві

  • 28.03.2017 12:49
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18-19 травня выдбудеться всеукраїнський чемпіонат з фігурного катання
В змаганнях беруть участь спортсмени з таких міст України: Київ, Богуслав, Житомир, Біла Церква, Чернівці, Черкаси, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Вінниця, Кіровоград, Кременчуг, Полтава, Рівне.
 
В змаганнях беруть участь всі бажаючі  фігуристи віком від 3 років. 

Категорії: Одиночне катання, Парне катання, Спортивні танці на льоду, Групові номери, Шоу-Балети на льоду, категорія «Артистик»

Кількість учасників змагань - близько 200-250 чоловік з різніх міст України.

Змагання проводяться згідно з міжнародним правилам ISU з фігурного катання на ковзанах, з комп’ютерною бригадою та відеоповтором.

До програми змагань також входять урочисте відкриття та нагородження переможців і учасників усіх категорій
 
Змагання відбудуться в двох категоріях:
1. Спортсмени (школи олімпійського резерву України, які приймають участь в чемпіонатах та кубках України та представляють нашу державу на міжнародних змаганнях).
2. Аматори (усі бажаючі фігуристи-аматори в віковій категорії від 3 років до категорії  36 плюс)
 
  Судді змагань:
  Суддя національної категорії - Оксана Долгополова
  Судді міжнародної категорії – Ірина Медведєва, Євген Плюта
  Технічний спеціаліст міжнародної категорії, чемпіон Європи з фігурного  катання – Дмитро Дмитренко
 
Адреса: Київ, вул. Міста Шалетт, 6. Льодова арена «Шалетт»
 
Репортажі попередніх змагань:
 
(066) 417-57-60, mail: afs_kiev@ukr.net

Источник — Sport.ua

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