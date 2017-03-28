18-19 травня выдбудеться всеукраїнський чемпіонат з фігурного катання

В змаганнях беруть участь спортсмени з таких міст України: Київ, Богуслав, Житомир, Біла Церква, Чернівці, Черкаси, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Вінниця, Кіровоград, Кременчуг, Полтава, Рівне.
В змаганнях беруть участь всі бажаючі фігуристи віком від 3 років.
Категорії: Одиночне катання, Парне катання, Спортивні танці на льоду, Групові номери, Шоу-Балети на льоду, категорія «Артистик»
Кількість учасників змагань - близько 200-250 чоловік з різніх міст України.
Змагання проводяться згідно з міжнародним правилам ISU з фігурного катання на ковзанах, з комп’ютерною бригадою та відеоповтором.
До програми змагань також входять урочисте відкриття та нагородження переможців і учасників усіх категорій
Змагання відбудуться в двох категоріях:
1. Спортсмени (школи олімпійського резерву України, які приймають участь в чемпіонатах та кубках України та представляють нашу державу на міжнародних змаганнях).
2. Аматори (усі бажаючі фігуристи-аматори в віковій категорії від 3 років до категорії 36 плюс)
Судді змагань:
Суддя національної категорії - Оксана Долгополова
Судді міжнародної категорії – Ірина Медведєва, Євген Плюта
Технічний спеціаліст міжнародної категорії, чемпіон Європи з фігурного катання – Дмитро Дмитренко
Адреса: Київ, вул. Міста Шалетт, 6. Льодова арена «Шалетт»
Репортажі попередніх змагань:
(066) 417-57-60, mail: afs_kiev@ukr.net
Источник — Sport.ua
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