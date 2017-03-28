18-19 травня выдбудеться всеукраїнський чемпіонат з фігурного катання

В змаганнях беруть участь спортсмени з таких міст України: Київ, Богуслав, Житомир, Біла Церква, Чернівці, Черкаси, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Вінниця, Кіровоград, Кременчуг, Полтава, Рівне.

В змаганнях беруть участь всі бажаючі фігуристи віком від 3 років.



Категорії: Одиночне катання, Парне катання, Спортивні танці на льоду, Групові номери, Шоу-Балети на льоду, категорія «Артистик»



Кількість учасників змагань - близько 200-250 чоловік з різніх міст України.



Змагання проводяться згідно з міжнародним правилам ISU з фігурного катання на ковзанах, з комп’ютерною бригадою та відеоповтором.



До програми змагань також входять урочисте відкриття та нагородження переможців і учасників усіх категорій

Змагання відбудуться в двох категоріях:

1. Спортсмени (школи олімпійського резерву України, які приймають участь в чемпіонатах та кубках України та представляють нашу державу на міжнародних змаганнях).

2. Аматори (усі бажаючі фігуристи-аматори в віковій категорії від 3 років до категорії 36 плюс)

Судді змагань:

Суддя національної категорії - Оксана Долгополова

Судді міжнародної категорії – Ірина Медведєва, Євген Плюта

Технічний спеціаліст міжнародної категорії, чемпіон Європи з фігурного катання – Дмитро Дмитренко

Репортажі попередніх змагань:

(066) 417-57-60, mail: afs_kiev@ukr.net