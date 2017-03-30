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И.о. президента Европейских Олимпийских Комитетов прибыл в Киев

Янез Косьянчич примет участие в церемонии «Герои спортивного года»

  • 30.03.2017 21:41
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noc-ukr.org
© noc-ukr.org

На запрошення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки до столиці України прибув виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич.

Керманич європейського олімпізму завітав до Олімпійського дому, де ознайомився з умовами роботи НОК України, поспілкувався з представниками департаментів та відділів Олімпійського комітету України, серед яких, зокрема, і численні медалісти Олімпійських ігор.

Очільник ЄОК отримав детальну інформацію та високо оцінив діяльність Національного олімпійського комітету України, програми та проекти, що реалізується в нашій країні.

Відзначимо, що в рамках візиту Янеза Косьянчича до України запланована його участь в церемонії «Герої спортивного року», що відбудеться завтра на НСК «Олімпійському», а також зустрічі з Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, відвідування центру Олімпійських досліджень та ознайомлення з роботою Олімпійської академії України, очолюваної Марією Булатовою.


 

Источник — НОК Украины

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