Украинки завоевали две медали на ЧЕ по вольной борьбе

В Венгрии проходит Чемпионат Европы по женской вольной борьбе в возрастной группе до 23 лет. Сегодня девушки разыграли четыре комплекта наград в весовых категориях до 48, 55, 60 и 69 кг.



В весе до 48кг прекрасную борьбу показала представительница пгт. Долына, Ивано-Франковской области - Илона Семкив. Семкив на характере прошла все не простые предварительные схватки и в финале, по факту, одержала победу над россиянкой Ветошкиной со счетом 14-10. Однако,судьи решили отменить оценки рефери.



В весе до 55кг действующая Чемпионка Европы Елена Кремзер не сумела удержать преимущество в стартовой схватке над не самой сильной соперницей из Болгарии и сенсационно проиграла за 1 секунду до конца поединка. Ну ничего, у Кремзер все впереди а неудачи как сегодня наверняка станут для Лены хорошим уроком!



Вес до 60кг, Оксана Гергель, наша Чемпионка мира разлива 2015 года, завоевала бронзовую награду Евро-2017. С чем мы ее и поздравляем!



В весе до 69кг Алла Белинская из Херсона остановилась за шаг до награды, заняв пятое место в своем весе.



48кг результаты ЧЕ-2017 U-23

1) Анжелика Ветошкина (Россия)

2) Илона Семкив (Украина)

3) Miglena Georgieva SELISHKA (BUL)

3) Evin DEMIRHAN (TUR)

5) Silje Knutsen KIPPERNES (NOR)

5) Ксения Станкевич (Беларусь)



55кг результаты ЧЕ-2017 U-23

1) Ирина Курочкина (Беларусь)

2) Bediha GUN (TUR)

3) Нина Менкенова (Россия)

3) Ramona GALAMBOS (HUN)

5) Arianna CARIERI (ITA)

5) Bilyana Zhivkova DUDOVA (BUL)



60кг результаты ЧЕ-2017 U-23

1) Любовь Овчарова (Россия)

2) Анастасия Ничита (Молдова)

3) Оксана Гергель (Украина)

3) Надежда Драгунова (Беларусь)

5) Viktoria Ivanova BOBEVA (BUL)

5) Viktoria FELHO (HUN)



69кг результаты ЧЕ-2017 U-23

1) Koumba Selene Fanta LARROQUE (FRA)

2) Martina KUENZ (AUT)

3) Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU)

3) Ханум Валиева (Россия)

5) Алла Белинская (Украина)

5) Signe Marie Fidje STORE (NOR)



