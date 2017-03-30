Украинки завоевали две медали на ЧЕ по вольной борьбе

В Венгрии проходит Чемпионат Европы по женской вольной борьбе в возрастной группе до 23 лет. Сегодня девушки разыграли четыре комплекта наград в весовых категориях до 48, 55, 60 и 69 кг.
В весе до 48кг прекрасную борьбу показала представительница пгт. Долына, Ивано-Франковской области - Илона Семкив. Семкив на характере прошла все не простые предварительные схватки и в финале, по факту, одержала победу над россиянкой Ветошкиной со счетом 14-10. Однако,судьи решили отменить оценки рефери.
В весе до 55кг действующая Чемпионка Европы Елена Кремзер не сумела удержать преимущество в стартовой схватке над не самой сильной соперницей из Болгарии и сенсационно проиграла за 1 секунду до конца поединка. Ну ничего, у Кремзер все впереди а неудачи как сегодня наверняка станут для Лены хорошим уроком!
Вес до 60кг, Оксана Гергель, наша Чемпионка мира разлива 2015 года, завоевала бронзовую награду Евро-2017. С чем мы ее и поздравляем!
В весе до 69кг Алла Белинская из Херсона остановилась за шаг до награды, заняв пятое место в своем весе.
48кг результаты ЧЕ-2017 U-23
1) Анжелика Ветошкина (Россия)
2) Илона Семкив (Украина)
3) Miglena Georgieva SELISHKA (BUL)
3) Evin DEMIRHAN (TUR)
5) Silje Knutsen KIPPERNES (NOR)
5) Ксения Станкевич (Беларусь)
55кг результаты ЧЕ-2017 U-23
1) Ирина Курочкина (Беларусь)
2) Bediha GUN (TUR)
3) Нина Менкенова (Россия)
3) Ramona GALAMBOS (HUN)
5) Arianna CARIERI (ITA)
5) Bilyana Zhivkova DUDOVA (BUL)
60кг результаты ЧЕ-2017 U-23
1) Любовь Овчарова (Россия)
2) Анастасия Ничита (Молдова)
3) Оксана Гергель (Украина)
3) Надежда Драгунова (Беларусь)
5) Viktoria Ivanova BOBEVA (BUL)
5) Viktoria FELHO (HUN)
69кг результаты ЧЕ-2017 U-23
1) Koumba Selene Fanta LARROQUE (FRA)
2) Martina KUENZ (AUT)
3) Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU)
3) Ханум Валиева (Россия)
5) Алла Белинская (Украина)
5) Signe Marie Fidje STORE (NOR)
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