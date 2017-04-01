Спортивный календарь на апрель

28.03-02.04.2017. Бадминтон. YONEX SUNRISE India Open (Нью-Дели, Индия).
29-30.03.2017. Футбол, женщины. Лига чемпионов.
29.03-02.04.2017. Фигурное катание. Чемпионат мира (Хельсинки, Финляндия).
29.03-02.04.2017. Настольный теннис. Thailand Open (Бангкок, Таиланд).
31.03-01.04.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Сабля. Гран-при (Сеул, Южная Корея).
31.03-02.04.2017. Прыжки в воду. Мировая серия (Казань, Россия).
31.03-02.04.2017. Дзюдо. Гран-при (Тбилиси, Грузия).
31.03-07.04.2017. Хоккей, женщины. Чемпионат мира (Плимут, США).
01.04.2017. Легкая атлетика. 26º Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética (Риу-Майор, Португалия). Sportisimo Prague Half Marathon (Прага, Чехия). XII Milla Internacional de Bilbao (Бильбао, Испания). XXII Medio Maraton Azkoitia-Azpeitia Memorial Diego Garcia (Аскойтия, Испания).
01.04.2017. Волейбол, мужчины. Кубок ЕКВ. Женщины. Кубок ЕКВ.
01.04.2017. Академическая гребля. International Budapest Cup Regatta (Будапешт, Венгрия).
01-02.04.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов, Кубок Вызова, Кубок ЕГФ.
01-02.04.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Кубок Европы по спринту (Скопье, Македония).
01-02.04.2017. Триатлон. Кубок Европы (Картейра, Португалия).
01-02.04.2017. Дзюдо. Кубок Европы (Дубровник, Хорватия).
01-09.04.2017. Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы (Сплит, Хорватия).
02.04.2017. Легкая атлетика. Daegu International Marathon (Тэгу, Южная Корея). Milano Marathon (Милан, Италия). Maratona di Roma (Рим, Италия). Entel Maratón de Santiago (Сантьяго, Чили).
02.04.2017. Волейбол, мужчины. Кубок Вызова. Женщины. Кубок Вызова.
02.04.2017. Велошоссе. Ronde van Vlaanderen (Бельгия). Женщины. Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres - WE (Бельгия).
02.04.2017. Триатлон. Кубок мира (Нью-Плимут, Новая Зеландия).
03-08.04.2017. Велошоссе. Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Испания).
03-09.04.2017. Теннис. WTA. Charleston Open (Чарлстон, США). Monterrey Open (Монтеррей, Мексика).
04-05.04.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов. Женщины. Лига чемпионов.
04-09.04.2017. Бадминтон. CELCOM AXIATA Malaysia Open (Кучинг, Малайзия).
05.04.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок. женщины. Финал Еврокубка. Первый матч.
06-09.04.2017. Пляжный волейбол. Swiss beach tour (Цюрих, Швейцария).
06-09.04.2017. Прыжки в воду. Гран-при (Гатино, Канада).
07-09.04.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок Вызова, Кубок ЕГФ.
07-09.04.2017. Академическая гребля. Memorial Paolo d’Aloja International Regatta (Терни, Италия).
07-09.04.2017. Дзюдо. Гран-при (Анталия, Турция).
07-09.04.2017. Регби-7. Мировая серия (Гонконг).
07-09.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Китая (Шанхай).
07-09.04.2017. Теннис. АТР. Кубок Дэвиса.
08.04.2017. Легкая атлетика. Podebrady Walking 2017 (Подебраады, Чехия).
08-09.04.2017. Академическая гребля. Croatia Open (Загреб, Хорватия). Ghent International Spring Regatta (Гент, Бельгия).
08-09.04.2017. Триатлон. Мировая серия (Голд-Кост, Австралия).
08-11.04.2017. Футзал. Киев. Дворец спорта. Квалификация чемпионата Европы-2018.
09.04.2017. Легкая атлетика. NN Marathon Rotterdam (Роттердам, Нидерланды). Mangyongdae Prize Marathon (Пхеньян ,КНДР). HAJ Hannover Marathon (Ганновер, Германия). 7-й Киевский международный полумарафон (Киев, Украина).
09.04.2017. Велошоссе. Paris - Roubaix (Франция).
10-16.04.2017. Теннис. WTA. Ladies Open Biel Bienne (Биль, Швейцария). Copa Colsanitas (Богота, Колумбия). АТР. U.S. Men's Clay Court Championships (Хьюстон, США). Grand Prix Hassan II (Марракеш, Марокко).
11.04.2017. Волейбол, мужчины. Финал Кубка ЕКВ. Первый матч. Женщины. Финал Кубка ЕКВ. Первый матч.
11.04.2017. Водное поло, мужчины. Отбор чемпионата Европы.
11-12.04.2017. Футбол, мужчины. Лига чемпионов.
11-16.04.2017. Бадминтон. OUE Singapore Open (Сингапур).
12.04.2017. Волейбол, мужчины. Финал Кубка Вызова. Первый матч. Женщины. Финал Кубка Вызова. Первый матч.
12.04.2017. Баскетбол, женщины. Финал Еврокубка. Ответный матч.
12-13.04.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов.
12-16.04.2017. Велотрек. Чемпионат мира (Гонконг).
13.04.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
14-16.04.2017. Баскетбол, женщины. Евролига. Финал четырех (Екатеринбург, Россия).
14-16.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бахрейна (Сахир).
15.04.2017. Легкая атлетика. 2017 IAAF Race Walking Challenge (Тайцан, Китай).
15.04.2017. Волейбол, мужчины. Финал Кубка ЕКВ. Ответный матч. Женщины. Финал Кубка ЕКВ. Ответный матч.
15-16.04.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок Вызова, Кубок ЕГФ.
15-16.04.2017. Пляжный волейбол. Langkawi tournament (Лангкави, Малайзия).
15-16.04.2017. Регби-7. Мировая серия (Сингапур).
16.04.2017. Легкая атлетика. Nagano Marathon (Нагано, Япония).
16.04.2017. Волейбол, мужчины. Финал Кубка Вызова. Ответный матч. Женщины. Финал Кубка Вызова. Ответный матч.
16.04.2017. Велошоссе. Amstel Gold Race (Нидерланды). Женщины. Amstel Gold Race (Нидерланды).
17.04.2017. Легкая атлетика. B.A.A. Boston Marathon (Бостон, США).
17-23.04.2017. Теннис. АТР. Monte-Carlo Masters (Монте-Карло, Монако).
18.04.2017. Водное поло, женщины. Отбор чемпионата Европы.
18-23.04.2017. Настольный теннис. Korea Open (Инчхон, Южная Корея).
18-23.04.2017. Бадминтон. China Masters (Чанчжоу, Китай).
19.04.2017. Велошоссе. La Flèche Wallonne (Бельгия). Женщины. La Flèche Wallonne (Бельгия).
19.04.2017. Баскетбол, мужчины. Финал Еврокубка. Первый матч.
19-23.04.2017. Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы (Клуж-Напока, Румыния).
20.04.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
20-23.04.2017. Фигурное катание. Командный чемпионат мира (Токио, Япония).
20-23.04.2017. Пляжный волейбол. Xiamen (Сямынь, Китай).
20-23.04.2017. Дзюдо. Чемпионат Европы, командный чемпионат Европы (Варшава, Польша).
21-23.04.2017. Прыжки в воду. Мировая серия (Уинсор, Канада).
22.04.2017. Гандбол, мужчины. Кубок Вызова.
22-23.04.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам (Нассау, Багамские острова).
22-23.04.2017. Волейбол, женщины. Лига чемпионов. Финал четырех (Тревизо, Италия).
22-23.04.2017. Академическая гребля. Belgrade International Regatta (Белград, Сербия).
22-23.04.2017. Теннис. WTA. Кубок Федерации.
22-23.04.2017. Кроссфит. BANDA Arena Challenge 2017 (Киев, Украина).
22-24.04.2017. Синхронное плавание. China Open (Тайюань, Китай).
22-28.04.2017. Хоккей, мужчины. Чемпионат мира. Дивизион I, группа А (Киев, Украина).
23.04.2017. Легкая атлетика. Gifu Seiryu Half Marathon (Гифу, Япония). DOZ Marathon Lodz with PZU (Лодзь, Польша). Virgin Money London Marathon (Лондон, Великобритания). Vienna City Marathon (Вена, Австрия). Yangzhou Jianzhen International Half Marathon (Янчжоу, Китай). Rock N Roll Madrid Maraton (Мадрид, Испания). Orlen Warsaw Marathon (Варшава, Польша).
23.04.2017. Велошоссе. Liège - Bastogne – Liège (Бельгия). Женщины. Liège-Bastogne-Liège Femmes (Бельгия).
23-29.04.2017. Хоккей, мужчины. Чемпионат мира. Дивизион I, группа Б (Белфаст, Великобритания).
24-30.04.2017. Теннис. WTA. Stuttgart Open (Штутгарт, Германия). İstanbul Cup (Стамбул, Турция). АТР. Barcelona Open (Барселона, Испания). Hungarian Open (Будапешт, Венгрия).
25-30.04.2017. Велошоссе. Tour de Romandie (Швейцария).
26.04.2017. Баскетбол, мужчины. Финал Еврокубка. Ответный матч.
26-30.04.2017. Настольный теннис. Chile Open (Сантьяго, Чили). Slovenia Open (Оточец, Словения).
27.04-07.05.2017. Пляжный футбол. Чемпионат мира (Нассау, Багамские острова).
28.04.2017. Футзал. Кубок УЕФА.
28-29.04.2017. Легкая атлетика. 30th Multistars - Trofeo Zerneri Acciai (Флоренция, Италия).
28-30.03.2017. Фехтование, женщины. Рапира. Reinhold-Würth-Cup (Таубербишофсхайм, Германия).
28-30.04.2017. Баскетбол, мужчины. Лига чемпионов. Финал четырех.
28-30.04.2017. Синхронное плавание. Japan Open (Токио, Япония).
28-30.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при России (Сочи).
29.04.2017. Гандбол, мужчины. Кубок Вызова.
29-30.04.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов. Финал четырех (Рим, Италия).
29-30.04.2017. Дзюдо. Кубок Европы (Сараево, Босния и Герцеговина).
30.04.2017. Легкая атлетика. Vodafone Istanbul Half Marathon (Стамбул, Турция). XXII Medio Maraton de Albacete (Альбасете, Испания).
Источник — Sport.ua
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