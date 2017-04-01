Верняєв і Харлан – володарі «Спортивного Оскару» України

Учора, 31 березня, на головній спортивній арені країни НСК «Олімпійський» в затишному «Олімпійському дворику» відбулася щорічна Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року», яка традиційно зібрала цілу плеяду видатних спортивних особистостей країни: неперевершених легенд минулого, яскравих зірок сьогодення та обдарованих надій майбутнього.

Тріумфатори у номінаціях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спорстменка року», «Найкращий тренер року», «Народний вибір» (окремо серед жінок та чоловіків) отримали від НОК України грошові премії у розмірі 50 тисяч гривень. Спортивний партнер Церемонії «Інтерспорт» подарував їм сертифікати на суму 10 тисяч гривень.

Переможці всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2016»:

Найкращий спортсмен року

Олег ВЕРНЯЄВ – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах).

Найкраща спортсменка року

Ольга ХАРЛАН – срібна призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

Найкращий тренер року

В'ячеслав СОРОКІН – особистий тренер Юрія Чебана – дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на каное.

Найкраща команда року (збірна)

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ, Аліни КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ – срібні призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзові призерки чемпіонату Європи.

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Максим КРИПАК – володар 5 золотих та 3 срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового апарату).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Анна МУЗИЧУК – чемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в командній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з бліцу.

Олімпійська надія України

Христина ДМИТРЕНКО – чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з біатлону (гонка переслідування).

Спортивна слава України

Андрій ХІМІЧ – чемпіон Ігор ХVIII Олімпіади 1968 року в Токіо (каное-двійка) з веслування на каное, срібний призер чемпіонату світу (1966 рік)

Лариса КАРЛОВА – чемпіонка Ігор ХXІ Олімпіади 1976 року в Монреалі з гандболу, чемпіонка Ігор ХXІІ Олімпіади 1980 року в Москві, бронзова призерка Ігор ХХIV Олімпіади 1988 в Сеулі, дворазова чемпіонка світу (1982, 1986), срібна призерка чемпіонату світу (1978).

За відданість спорту

Еммануїл ГАНЄВ – засновник Музею футболу і Клубу вболівальників футболу в Одесі;

Народний вибір

«Найкращий спортсмен-2016»:

Юрій ЧЕБАН – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з веслування на каное (200м).

«Найкраща спортсменка-2016»:

Ганна РІЗАТДІНОВА – бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики.