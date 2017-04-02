Галичанка боротиметься за бронзу Балтійської гандбольної ліги

У непростому протистоянні з одним із лідерів змагань підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко поступилися з рахунком 30-33 (15-18).

Після матчу головний тренер «БНТУ-БєлАЗ» Констянтин Шароваров подякував «галичанкам» за сильне суперництво упродовж всього турніру: «У кожній грі у нас була справжня рівна боротьба. Ми дуже раді, що в Балтійську лігу прийшла така сильна і цікава команда зі своєю манерою гри. Відмінна особливість «Галичанки» в тому, що при будь-якому рахунку вона грає до кінця. Те, що така команда є, вона чудова і з ними цікаво змагатися - це позитивно. Їх участь значно посилила лігу».

Спортивний журналіст Андрій Чучман, який приїхав до Гомеля вболівати за львів’янок, відзначив: «Приємно, що «Галичанка» змагається на такому рівні. Досвід боротьби з сильними командами «Гомель» та «БНТУ-БєлАЗ» робить свою справу. Звичайно, хотілося перемагати, але об’єктивно на даний момент «галичанки» молодші і менш досвідчені. Адже суперничали з двома дорослими бувалими командами: вони постійно грають в Єврокубках, багато їх гандболісток є збірницями, і, до слова, на нещодавньому міжнародному турнірі в Гданську збірна Білорусі зайняла перше місце, а збірна України - четверте.

Білоруски звикли вигравати Балтійську лігу, але цього року «Галичанка» мала хороші шанси порушити цю гегемонію. Впевнений, що наступного сезону їм це вдасться».

Андрій Чучман (на фото – в центрі) розгорнув український прапор на білоруських трибунах на підтримку «Галичанки»)

Інші півфінальні матчі закінчилися з такими рахунками: «Жальгіріс» - «Городнічанка» 35-29 (19-17); ГК «Гомель» - ГК «Гарлява» 30-19 (18-7).

Відповідно до результатів півфіналів визначилися фінальні пари. І сьогодні, 2 квітня, відбудуться заключні ігри жіночої Балтійської гандбольної ліги. «Галичанка» змагатиметься за бронзові медалі з литовською «Гарлявою».

Розклад всіх матчів :

Матч за 5-6 місце: ГК «Городнічанка» - ГК «Жальгіріс». Початок о 10:00.

Матч за 3 місце: ГК «Галичанка» - ГК «Гарлява». Початок о 12:00

Матч за 1 місце: ГК «Гомель» - ГК «БНТУ-БєлАЗ». Початок о 14:00.

Наталія ВАСЬО