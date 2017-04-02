Анастасия Турчин выиграла Гран-при в Тбилиси

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин завоевала золотую медаль в категории до 78 кг на международных соревнованиях «Tbilisi Grand Prix 2017».
В финале украинка одолела француженку Саме Хаве Камару. Третью ступень пьедестала поделили Ассунта Галеоне из Италии и Маделейн Малонга из Франции.
Отметим, что это уже третья медаль сборной Украины на соревнованиях в Грузии. В категории до 48 кг Марина Черняк выиграла серебро, а Светлана Яремка стала третьей в категории свыше 78 кг.
Источник — Sport.ua
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