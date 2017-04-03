Галичанка - бронзовий призер Балтійської ліги





Львівська «Галичанка» боролася за бронзові медалі з литовською «Гарлявою». Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко перемогли суперниць з рахунком 27:19 (11:11).

Отож, «Галичанка» з «бронзи» дебютувала у престижній Балтійській лізі, створивши сильну конкуренцію фавориткам змагань — білоруським «Гомелю» та «БНТУ- БєлАЗ».





Показово, що хороший рівень майстерності львівської команди відзначив сам Костянтин Шароваров — Заслужений майстер спорту СРСР з гандболу, олімпійський чемпіон, срібний призер чемпіонату світу, який сьогодні є головним тренером «БНТУ- БєлАЗ».

Костянтин Шароваров: «Ми дуже раді, що в Балтійську лігу прийшла така сильна і цікава команда. Відмінна особливість ‹Галичанки› в тому, що при будь-якому рахунку вона грає до кінця. Те, що така команда є, вона чудова і з ними цікаво змагатися — це позитивно. Їх участь значно посилила лігу».

Традиційно за підсумками матчів фінального туру було названо найкращих гандболісток у складі кожної команди. У лавах «Галичанки» найсильнішою стала Марина Коновалова:

В матчі за 5-6 місце гандболістки ГК «Городнічанка» (Гродно, Білорусь) здолали «Жальгіріс» (Каунас, Литва) з рахунком 34:32.

Чемпіоном Балтійської ліги став ГК «Гомель», який в матчі за перше місце переміг «БНТУ-БєлАЗ» — 32:25.

Балтійська ліга, підсумкове становище команд:

1 місце — «Гомель» (Гомель, Білорусь);

2 місце — «БНТУ-БєлАЗ» (Мінськ, Білорусь);

3 місце — «Галичанка» (Львів, Україна);

4 місце — «Гарлява» (Литва);

5 місце — «Городнічанка» (Гродно, Білорусь);

6 місце — «Жальгіріс» (Каунас, Литва).

Наталія ВАСЬО