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В 2015 году спортсмены из России чаще других попадались на допинге

На втором месте итальянцы, на третьем - представители Индии

  • 04.04.2017 16:52
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Метки
WADA
© WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил. Доклад посвящен нарушениям, зафиксированным в 2015 году.

В документе говорится о 1929 допинговых случаях, в которых были задействованы представители 122 стран и 85 видов спорта. Первое место по числу нарушений антидопинговых правил заняли российские спортсмены - 176 человек.

На втором месте Италия (129), на третьем - Индия (117), на четвертом - Франция (84). Представители США были заподозрены в нарушении правил в 50 случаях, это девятое место.

Больше всего нарушений зафиксировано среди спортсменов, занимающихся бодибилдингом (270), а также легкой и тяжелой атлетикой (242 и 239).

Напомним, что в 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад о существовании в РФ системы манипулирования допинг-пробами спортсменов. На основании выводов комиссии сборная лишь частично была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская команда была отстранена в полном составе.

Источник — Newsru.com

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