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ВИДЕО ДНЯ. Испанский гонщик устроил родео на взбесившемся мотоцикле

Виктор Родригес может выступать с этим трюком в цирке

  • 05.04.2017 19:21
  • 205 просмотров
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ВИДЕО ДНЯ. Испанский гонщик устроил родео на взбесившемся мотоцикле

16-летний испанский гонщик умудрился удержаться на мотоцикле в ситуации, которая не должна была закончиться хорошо:
 

 

Источник — Евроспорт

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