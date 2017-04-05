16-летний испанский гонщик умудрился удержаться на мотоцикле в ситуации, которая не должна была закончиться хорошо:
Источник — Евроспорт
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16-летний испанский гонщик умудрился удержаться на мотоцикле в ситуации, которая не должна была закончиться хорошо:
Источник — Евроспорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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