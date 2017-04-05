Василия Федоришина лишили серебра ОИ-2008

Украинский борец Василий Федоришин лишен звания серебряного призера Олимпийских игр-2008. Международный олимпийский комитет призвал спортсмена и НОК Украины вернуть медаль и диплом призера. Причина - повторная допинг проба Федоришина выявила в его крови запрещенный препарат, туринабол.
Напомним, Федоишин завоевал «серебро» пекинской Олимпиады в турнире борцов вольного стиля в весовой категории 55-60 кг.
Кроме Федоришина, МОК наказал еще двоих спортсменов. Борец из Узбекистана Артур Таймазы лишен «золота» ОИ-2008, а российская штангистка Светлана Царукаева - «серебра» ОИ-2012. В их пробах тоже обнаружен туринабол.
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