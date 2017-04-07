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Олександр Пелешенко захистив титул чемпіона Європи з важкої атлетики

Українець здобув перемогу у ваговій категорії до 85 кг

  • 07.04.2017 10:18
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НОК України. Александр Пелешенко
© НОК України. Александр Пелешенко

На європейській першості з важкої атлетики, яка триває в хорватському Спліті, блискучу перемогу у ваговій категорії до 85 кг здобув українець Олександр Пелешенко.

Загалом наш важкоатлет приніс рідній країні 3 медалі, перемігши за сумою двох вправ з результатом 386 кг, а також виборов «мале» «золото» у ривку (175 кг) і «мале» «срібло» у поштовху (211 кг).

Нагадаємо, що на минулорічному чемпіонаті Європи в Норвегії Олександру також не було рівних, тож, в Хорватії він блискуче підтвердив звання найсильнішого важкоатлета Старого Світу.

Ще одну «малу» золоту медаль в цей день Україні принесла наша Ірина Деха (75 кг), яка у ривку справилася зі штангою вагою 120 кг.

Источник — НОК Украины

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