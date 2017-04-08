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Украинцы завоевали еще две серебряные медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

Награды на счету Дмитрия Чумака и Валентины Кисиль

  • 08.04.2017 12:24
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noc-ukr.org
© noc-ukr.org

Наші важкоатлети продовжують дарувати приємні новини з європейської першості, яка триває в хорватському Спліті.

Українець Дмитро Чумак (94кг) здобув повний комплект нагород!

Дмитро з сумою 388 кг став срібним призером змагань. За підкорену штанги вагою 174 кг в ривку наш спортсмен нагороджений «малою» бронзою, а «мале» золото українець отримав за поштовх в 214 кг.

Наша Валентина Кісіль (90кг) стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики!

Українка з сумою 240 кг піднялась на другу сходинку п'єдесталу. В ривку нашій спортсменці підкорилась штанга вагою 110 кг, а в поштовху 130 кг, що принесло їй відповідно «малу» золоту і срібну нагороди!

Источник — НОК Украины

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