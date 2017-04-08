Украинцы завоевали еще две серебряные медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

Наші важкоатлети продовжують дарувати приємні новини з європейської першості, яка триває в хорватському Спліті.

Українець Дмитро Чумак (94кг) здобув повний комплект нагород!

Дмитро з сумою 388 кг став срібним призером змагань. За підкорену штанги вагою 174 кг в ривку наш спортсмен нагороджений «малою» бронзою, а «мале» золото українець отримав за поштовх в 214 кг.

Наша Валентина Кісіль (90кг) стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики!

Українка з сумою 240 кг піднялась на другу сходинку п'єдесталу. В ривку нашій спортсменці підкорилась штанга вагою 110 кг, а в поштовху 130 кг, що принесло їй відповідно «малу» золоту і срібну нагороди!