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ЗТР вышел в финал Балтийской лиги

Украинские гандболисты встретятся с действующим обладателем трофея

  • 08.04.2017 21:09
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baltichandball.net
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Украинский гандбольный клуб ЗТР вышел в финал Балтийской лиги.

В полуфинале соревнований запорожцы обыграли эстонский клуб «Полва Сервити» - 31:23.

В параллельном полуфинале действующий обладатель трофея финский «Кокс» в упорной борьбе обыграл СКА-Минск – 36:35 и 9 апреля в матче с ЗТР будет защищать трофей.

Источник — Sport.ua

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