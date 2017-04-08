Украинский гандбольный клуб ЗТР вышел в финал Балтийской лиги.
В полуфинале соревнований запорожцы обыграли эстонский клуб «Полва Сервити» - 31:23.
В параллельном полуфинале действующий обладатель трофея финский «Кокс» в упорной борьбе обыграл СКА-Минск – 36:35 и 9 апреля в матче с ЗТР будет защищать трофей.
Источник — Sport.ua
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