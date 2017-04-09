Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег Верняев выиграл Кубок мира

Украинский гимнаст стал победителем общего зачета

  • 09.04.2017 11:47
  • 462 просмотров
  • 0 комментария
Метки
facebook.com/ukrgym
© facebook.com/ukrgym

Чемпион Олимпиады в Рио Олег Верняев стал победителем общего зачета Кубка мира по спортивной гимнастике. На заключительном этапе в Лондоне наш соотечественник опередил всех конкурентов, завоевав итоговое первое место. 

После того, как 23-летний уроженец Донецка выиграл этап Кубка мира в Штутгарте и добыл «се ребро» в Ньюарке для общей победы ему было необходимо набрать лишь 25 очков, что украинец успешно и сделал.

Олег Верняев

Источник — Обозреватель

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.