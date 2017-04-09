Олег Верняев выиграл Кубок мира

Чемпион Олимпиады в Рио Олег Верняев стал победителем общего зачета Кубка мира по спортивной гимнастике. На заключительном этапе в Лондоне наш соотечественник опередил всех конкурентов, завоевав итоговое первое место.

После того, как 23-летний уроженец Донецка выиграл этап Кубка мира в Штутгарте и добыл «се ребро» в Ньюарке для общей победы ему было необходимо набрать лишь 25 очков, что украинец успешно и сделал.



