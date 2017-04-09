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В столице состоялся Киевский полумарафон

Победителями Kyiv Half Marathon-2017 стали эфиопские спортсмены

  • 09.04.2017 13:01
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xsport.ua
© xsport.ua

В Украине Киевским полумарафоном стартовал большой беговой сезон. Намереваясь получить для соревнований престижный международный статус - IAAF Bronze Label – организаторы пригласили для участия представителей других стран с высокими личными показателями. Гости подтвердили свой уровень, выиграв как среди мужчин, так и среди женщин.

Победителем Kyiv Half Marathon-2017 с большим отрывом стал 20-летний эфиоп Лэнчо Тесфае Анбеса. Он установил рекорд соревнований, пробежав дистанцию за 1:03:56.1, что на 43 секунды быстрее, чем достижение предыдущего рекордсмена Тараса Сало, который выиграл в прошлом году. Второе место занял поляк Шимон Кулька (1:05:25.5). Лучшим из украинцев стал Роман Романенко (1:05:39.3). Он также  завоевал титул победителя чемпионата Украина по полумарафону, который проводился в рамках киевского забега.

Среди женщин самой быстрой оказалась Белайнеш Цегайе Бейене из Эфиопии (1:13:56.5). Украинки София Яремчук (1:15:02) и Вера Яремчук (1:16:16.8) заняли второе и третье место, опередив Кристину Морае Оиго (1:16:56.6) из Кении, которая финишировала четвертой.

Источник — Xsport

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