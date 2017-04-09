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Роман РОМАНЕНКО: «Удержаться за эфиопом было очень тяжело»

Чемпион Украины рассказал о ключевом моменте Киевского Полумарафона

  • 09.04.2017 14:11
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xsport.ua
© xsport.ua

Лучший среди украинских спортсменов на Киевском Полумарафоне обладатель бронзы Роман Романенко рассказал, о факторе, который сильно повлиял на ритм бега.

«До 12 км не понятно было, кто лидер – то одни выходил вперед, то я возглавлял гонку. Очень тяжело было бежать против ветра. На набережной был сильный ветер и это сказывалось на ритме бега, было тяжело переключится. Когда эфиоп пошел в атаку, были попытки зацепиться за него. Но скорость была такой, что на тот момент я уже не мог бежать в таком ритме. Удержаться за ним было очень сложно. Планировал бежать намного быстрее, но, в целом, я доволен своим результатом, учитывая, что это первый старт сезона. 30 апреля я планирую бежать 10 тысяч метров на чемпионате Украины на дорожке и надеюсь, что смогу отобраться на Кубок Европы. Марафоны в этом году не планирую, возможно, побегу в следующем году».

Победителем Киевского Полумарафона стал эфиоп Лэнчо Тесфае Анбеса. Киевский Полумарафонам открыл большой беговой сезон в Украине. Планируя получить для соревнований престижный статус - IAAF Bronze Label – организаторы пригласили для участия представителей других стран с высокими личными показателями.

Источник — Xsport

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