Роман РОМАНЕНКО: «Удержаться за эфиопом было очень тяжело»

Лучший среди украинских спортсменов на Киевском Полумарафоне обладатель бронзы Роман Романенко рассказал, о факторе, который сильно повлиял на ритм бега.



«До 12 км не понятно было, кто лидер – то одни выходил вперед, то я возглавлял гонку. Очень тяжело было бежать против ветра. На набережной был сильный ветер и это сказывалось на ритме бега, было тяжело переключится. Когда эфиоп пошел в атаку, были попытки зацепиться за него. Но скорость была такой, что на тот момент я уже не мог бежать в таком ритме. Удержаться за ним было очень сложно. Планировал бежать намного быстрее, но, в целом, я доволен своим результатом, учитывая, что это первый старт сезона. 30 апреля я планирую бежать 10 тысяч метров на чемпионате Украины на дорожке и надеюсь, что смогу отобраться на Кубок Европы. Марафоны в этом году не планирую, возможно, побегу в следующем году».



Победителем Киевского Полумарафона стал эфиоп Лэнчо Тесфае Анбеса. Киевский Полумарафонам открыл большой беговой сезон в Украине. Планируя получить для соревнований престижный статус - IAAF Bronze Label – организаторы пригласили для участия представителей других стран с высокими личными показателями.