Олексій ТОРОХТІЙ: «Те, що зробила Деха на ЧЄ не лізе у жодні рамки»

Олімпійський чемпіон Олексій Торохтій прокоментував виступ наших важкоатлетів на чемпіонаті Європи.



- Найбільше мене тішить, що ця молодь, яку ми називали перспективною і в яку вірили у майбутньому, вже почала давати результат. Тобто майбутнє настало, а молодь стала повноцінними потужними спортсменами на яких робиться ставка і які її оправдовують. Маю на увазі Марію Хлян, яка виступила чудово. Ірину Деху теж хочеться відзначити, але те, що вона зробила не лізе у жодні рамки.



- Що саме?

- У ривку вона подужала 120 кілограмів і це на п"ять більше, ніж найближча переслідувачка! Тобто в кишені є мале золото зі солідним запасом перед поштовхом. Підніми у поштовху будь-яку штангу і ти чемпіонка Європи. А вона замовила собі для початку 137 кілограмів і жодного разу, з трьох спроб, їх не підняла. Для чого було замовляти таку вагу? 137 підняла лише одна спортсменка, всі решта підіймали по 125, 126 кілограмів. Ірі слід було стартувати зі 125 кілограмів, спокійно їх взяти і йти забирати золоту медаль, яка лежала на столі і чекала саме її. Це велика помилка і спортсменки і тренерів...