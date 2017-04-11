ТОРОХТІЙ: «Пєлєшенка списали як неперспективного, а він виграв ЧЄ»

Віце-президент федерації важкої атлетики Олексій Торохтій розповів про ціну перемоги Олександра Пєлєшенка на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

- Я в Олександра вірив навіть тоді, коли всі на ньому поставили хрест. Але минулоріч він довів, що його даремно списали, як неперспективного, а тепер закріпив це переконання. Він прогресує, показав вищий результат, ніж торік. І це результат вже не європейського рівня, а олімпійського. З такими «кілограмами» можна на Олімпіаді за трійку чіплятися.

- Як саме його списали?

- Його зняли з усіх зарплат, які він отримував. Сказали, що неперспективний і забули про нього. Він тренувався самостійно, за свої гроші і довів усім, що вони грубо помилялися, списавши його як непотріб.