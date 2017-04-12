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Повх та Никифоров – найкращі легкоатлети березня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів березня в Україні

  • 12.04.2017 10:31
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AFP. Олеся Повх
© AFP. Олеся Повх
І у чоловіків, і у жінок усі три групи респондентів (члени Ради ФЛАУ, журналісти та вболівальники) віддали перевагу атлетам, які найкраще себе проявили на чемпіонаті Європи у приміщенні, що проходив у Белграді (Сербія).
 
У чоловіків найкращим було визнано бронзового призера континентальної першості зі стрибків у довжину Сергія Никифорова, який показав результати 8 м 07 см у фіналі та 8 м 18 см у кваліфікації (особистий рекорд і найкращий результат сезону в Європі). У жінок переважну більшість голосів, причому другий місяць поспіль, зібрала Олеся Повх, яка у Белграді здобула срібну нагороду з бігу на 60 метрів з особистим рекордом – 7,10 секунди.
 
Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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