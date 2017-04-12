Триумф украинского Тхэквондо ВТФ на Чемпионате Европы в Болгарии

Молодежная сборная Украины по тхэквондо ВТФ возвращается домой с двумя медалями чемпионата Европы, который с 6 по 9 апреля 2017 года состоялся в столице Болгарии.

В Софии подошел к завершению седьмой по счету чемпионат Европы среди молодежи. По регламенту страны-участницы могли выставлять по два состава. И обе награды украинские спортсмены добыли в весовой категории до 87кг среди мужчин.

Чемпионом Европы среди молодежи стал киевлянин Владислав Бондарь. Он стартовал с победы 15:8 над соперником из Хорватии Иваном Сапина, затем со счетом 12:8 одолел грека Христофороса Каллифониса, а в полуфинале 6:2 победил тхэквондиста из Словении Лучиана Кобала. В финале, где Владислав встретился с Оркуном Атесли из Турции, обладателя чемпионского титула определил дополнительный раунд за золотой балл. Победителем вышел украинец, который и стал чемпионом Европы. Кроме того Владислав Бондарь был признан лучшим спортсменом чемпионата.

Поздравляем спортсмена и его персонального тренера Олега Нама с отличным результатом!