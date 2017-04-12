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Верховна Рада визнала бойовий гопак офіційним видом спорту в Україні

Також до переліку офіційних видів спорту увійшли хортинг та спас

  • 12.04.2017 16:59
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mamay.ucoz.com
© mamay.ucoz.com

Верховна Рада ухвалила 12 квітня законопроект про визнання традиційних українських видів спорту: бойового гопака, хортингу, спасу та інших. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

«229 - за! Розвитку національних видів спорту – бути! Верховна Рада прийняла за основу, розроблений Мінмолодьспорту законопроект, про визнання та підтримку традиційних українських видів спорту: бойового гопаку, хортингу, спасу та інших.

Парламент зробив важливий крок для зміцнення національно-патріотичного виховання, відновлення та збереження славних українських традицій», – написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.

Бойовий гопак – українське бойове мистецтво, відтворене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях. Хортинг – вид спортивних єдиноборств, створений в Україні, який позиціонується не лише як бойове мистецтво, а і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій.

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