Верховна Рада ухвалила 12 квітня законопроект про визнання традиційних українських видів спорту: бойового гопака, хортингу, спасу та інших. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
«229 - за! Розвитку національних видів спорту – бути! Верховна Рада прийняла за основу, розроблений Мінмолодьспорту законопроект, про визнання та підтримку традиційних українських видів спорту: бойового гопаку, хортингу, спасу та інших.
Парламент зробив важливий крок для зміцнення національно-патріотичного виховання, відновлення та збереження славних українських традицій», – написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.
Бойовий гопак – українське бойове мистецтво, відтворене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях. Хортинг – вид спортивних єдиноборств, створений в Україні, який позиціонується не лише як бойове мистецтво, а і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій.
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