Вот, мы и дошли до самых зрелищных и интересных элементов футнета – исполнению технически сложных ударов, с применением подкруток мяча.

По сути своей, подкрутки в футнете, наиболее близки к аналогичным ударам в теннисе или пинг-понге (укороченные удары). Соответственно, и задачи таких ударов схожи – при необходимости оставить мяч у сетки, либо за счет вращения, увести мяч в неудобную для приема соперником зону.

Идеальный крученый удар, это когда мяч после удара атакующего игрока по невысокой траектории перелетает через сетку, ударяется о площадку противника и, благодаря вращению, возвращается к вам, либо остается в сетке.

В каких ситуациях стоит применять подкрутку. В первую очередь, в ситуациях, когда игроки соперника очень «низко садятся» в обороне. Тогда, естественно, образуются зоны у сетки, в которые следует направить мяч укороченным ударом.

Так же, часто используются подкрутки, в атаке против блока соперника. Суть та же – направить мяч мимо блока в свободные зоны площадки. Кроме того, часто с помощью крученых ударов, атакующий игрок направляет мяч непосредственно в тело блокаря, либо в точку на площадке соперника, от которой закрученный мяч отскочит в тело блокаря.

Укороченные удары целесообразно использовать, когда атакующий игрок находиться в непосредственной близости от сетки (до 3м). Выполнении подкруток с более дальних дистанций, позволяет сопернику безболезненно использовать долгое время полета мяча для необходимых перемещений.

Если смотреть на крученые удары с этической стороны, то, конечно же, их использование – это чистой воды, обман соперника. Атакующий игрок, всем своим видом, должен убедить противника в мощном смеше, а на самом деле, в последний момент, заменяет его на подкрутку. Но, мы простим его за это, так как суть почти всех игровых видов спорта, начиная от шахмат, заканчивая футболом, есть обман…

Как, чем и зачем закручивать мяч.

Как говорилось ранее, начальная фаза крученых атакующих ударов должна быть такая же, как и у базового смеша. Т.е., атакующий игрок готов к сильному удару. Если, во время движения к мячу, он заметит, что соперники слишком далеко находятся от сетки, либо сместились таким образом, что оставили свободные зоны, либо блок со стороны соперника не позволяет нанести силовой удар, игрок принимает решение о подкрутке. Для этого ему нужно в последней фазе атакующего удара, когда идет разгибание ноги, заменить плотный удар щекой на подкрутку (подрезку).

Для подкрутки, чаще всего используется внешняя часть стопы, причем, желательно, использовать ее по максимуму – почти от носка, и почти до пятки. Так же, используют край подошвы и саму подошву. Игрок использует скорость движения стопы не на силу удара, а на закручивания мяча. Соответственно, точка удара по мячу, переноситься в самый краешек, снизу, со смещением вправо или влево, в зависимости от цели. С помощью изменения положения тела и выворота стопы, квалифицированный игрок может направить крученый мяч в любую точку площадки.

Но, заставить мяч сильно крутиться – не самоцель. Нужно понимать, в какой плоскости мяч должен вращаться, чтобы после соприкосновением с полом, был максимально неудобен для приема соперником. Например, вы играете двойки и производите удар в метре от сетки, недалеко от правой стойки. Соперники, ожидая вполне предполагаемого сильного удара по диагонали, отступают за пределы корта и смещаются влево. В такой ситуации очень уместно было бы закрутить мяч так, чтобы он, перелетев сетку прямо напротив вас, ударился недалеко от боковой линии и, за счет вращения, резко ушел вправо.

Естественно, я даю только общую и начальную информацию о крученых ударах. Ситуаций и способов применения подкруток – сотни (тысячи). Одно знаю точно – игрок должен иметь в своем арсенале множество вариантов продолжения атаки, в том числе и крученых, укороченных ударов.

Мы вернемся к более детальному анализу крученых ударов в одном из следующих уроков.

И, уже традиционный, Ян Ванке: