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Александр Пелешенко в гостях у Sport.ua

Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике расскажет о своей континентальной победе в хорватском Сплите

  • 13.04.2017 09:54
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Александр Пелешенко в гостях у Sport.ua
19 апреля гостем Sport.ua двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. На апрельское континентальное первенство в хорватском Сплите уроженец Луганщины отправлялся в ранге действующего чемпиона Европы и свой титул сильнейшего в Старом Свете успешно защитил.  Конкуренцию Александру пытался составить чемпион мира-2015 россиянин Артем Окулов, но Пелешенко обеспечил себе победу в двоеборье с результатом с результатом 386 кг (175 кг рывок, 211 кг толчок). У Окулова - серебряная медаль с результатом 377 кг (165 кг рывок, 203 кг толчок).
 
Александр ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о победе в Сплите и планах на нынешний сезон.
 
Начало конференции в 10:30. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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