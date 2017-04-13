Александр Пелешенко в гостях у Sport.ua

19 апреля гостем Sport.ua двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. На апрельское континентальное первенство в хорватском Сплите уроженец Луганщины отправлялся в ранге действующего чемпиона Европы и свой титул сильнейшего в Старом Свете успешно защитил. Конкуренцию Александру пытался составить чемпион мира-2015 россиянин Артем Окулов, но Пелешенко обеспечил себе победу в двоеборье с результатом с результатом 386 кг (175 кг рывок, 211 кг толчок). У Окулова - серебряная медаль с результатом 377 кг (165 кг рывок, 203 кг толчок).

Александр ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о победе в Сплите и планах на нынешний сезон.