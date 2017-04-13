ФЛАУ вынужденно извинилась перед IAAF и WADA

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) принесла свои извинения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Причиной стадо появление на сайте ФЛАУ 3-го апреля информации о «допинговой амнистии», в результате которой спортсменам, признавшимся в употреблении запрещенных препаратов, гарантировались конфиденциальность и отсутствие дисквалификации.

«Если после этой даты (3-го апреля – прим. Sport.ua) допинг-тесты кого-либо из атлетов дадут положительный результат, к ним не будут применяться правила IAAF, которые дают право на смягчение санкции.

Напротив, факт непризнания в установленный для этого период будет расценено как отягчающее обстоятельство», – говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФЛАУ.

Такая политика противоречит правилам IAAF, организация обратилась в ФЛАУ за разъяснениями.

«Мы попросили разъяснений от украинской федерации. Они ответили, что текст на сайте был неверным резюме семинара для членов сборной Украины по легкой атлетике, проведенного в марте. Они заверили, что не будут делать ничего, что противоречит кодексу WADA или правилам IAAF. Они принесли извинения за произошедшее недопонимание и удалили текст со своего сайта», – омтетил представитель IAAF Крис Тернер.