Зураб АЛАСАНІЯ: «В 2018-му запустимо в ефір новий спортивний канал»

Голова правління Суспільного мовлення в Україні Зураб Аласанія розповів, коли чекати появлення нового спортивного каналу.

- Чи є в планах у Суспільного створення нішевих каналів?

- В перспективі, але дуже швидко це не буде. Хоча в законі ми це не прописували, проте ніхто нам не забороняє відкривати нові. Думаю, що нішевим буде спортивний телеканал. У 2018-му ми робитимемо першу спробу запустити його в ефір. Маємо вже перший зразок – «UA:музика». Ви навіть не знаєте про його існування, але він уже є, завдяки тому, що закон ніяк не регулює інтернет. Скажу вам, що цей канал страшенно кайфовий. Там українська музика 24 години на добу. Таких каналів в інтернеті я можу відкривати безліч.