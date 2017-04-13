Джадд ТРАМП: «Это, наверное, лучший сезон в моей карьере»

Чемпионат мира по снукеру, который прямо сейчас проводится в Крусибл-театре в Шеффилде – главный турнир сезона в этом виде спорта. Дополнительное внимание привлекает и тот факт, что чемпионат этого года – юбилейный: Крусибл-театр принимает его сороковой год подряд. Один из претендентов на победу – британец Джадд Трамп, который недавно на China Open сделал третий максимум в карьере. Джадд поделился своими впечатлениями и ожиданиями от турнира.

— Что вы думаете о Крусибл-театре?

—В этом году чемпионат мира проводится в Крусибл-театре в 40-й раз, и мне кажется, что турнир должен остаться на этой площадке. Там особая атмосфера. Даже за кулисами чувствуется, что ты находишься на величайшем турнире. Когда ты выходишь, зал полон, и создается ощущение, что зрители буквально окружают тебя со всех сторон. Это другая атмосфера, которой не бывает на больших площадках. Она очень душевная, и мне кажется, что каждый зритель ощущает свою близость с игроками и действительно чувствует, что происходит. Думаю, Шеффилд идеален для снукера. Здесь много студентов, и они увлекаются снукером. Эту игру здесь любят, здесь я чувствую себя как дома, здесь я показываю свою лучшую игру. Мне нравится бывать в этом городе. Я считаю, что Крусибл-театр должен быть домом чемпионата мира по снукеру всегда.

— Расскажите о своем дебюте в 2007 году.

— Когда ты впервые участвуешь в чемпионате мира по снукеру в Крусибл-театре – это совершенно новый опыт по сравнению со всем, что довелось испытать прежде. Напряжение огромно, как ни в какой другой ситуации. Когда ты участвуешь в любых других турнирах на любых других площадках, ты не чувствуешь присутствия толпы зрителей, они стоят далеко, так что тебе кажется, что ты играешь один. В Крусибл-театре камеры стоят настолько близко, что ты можешь их заметить, в отличие от других турниров. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть, но когда ты находишь свой ритм в Крусибл-театре, ничто не может с этим сравниться. Это особенное чувство, когда ты хорошо играешь здесь.

— Как вы дошли до финала чемпионата мира по снукеру в 2011 году?

— Когда я вновь оказался в Крусибл-театре после победы на открытом чемпионате Китая в 2011 году, я чувствовал себя совершенно другим человеком. Я был спокойнее и верил в себя. Это был переходный период в моей карьере. Нил Робертсон был действующим чемпионом на тот момент, и когда я одержал победу над ним в первой игре, это придало мне уверенности, чтобы идти дальше и добраться до финала. Я упустил случай в финале, наверное, из-за своего возраста и неопытности, но это был отличный турнир, и мне удалось заявить о себе.

—Что вы думаете о своей игре в преддверии чемпионата мира?

— Это, наверное, лучший сезон в моей карьере. Дойти до финала четырежды, пару раз дойти до полуфинала – стабильность важна. Печально не завоевать больше одной победы, но хорошо, когда ты оказываешься в финале. Атмосфера ближе к финалу турнира меняется, но моя цель на следующие пару лет – выиграть больше важных игр и больших турниров. Перед чемпионатом мира напряжение велико, некоторые слишком стараются и в результате проигрывают. Важно играть так, как ты играл, когда был моложе, и просто получать удовольствие, играть свободно и устроить настоящее представление для всех. У этого чемпионата такая большая аудитория по всему миру, так что сейчас время блеснуть.

Смотрите трансляции чемпионата мира по снукеру на каналах Eurosport с 15 апреля.