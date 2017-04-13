В Днепре стартовали Всеукраинские соревнования по борьбе

13 апреля в спортивном комплексе «Динамо» торжественно дан старт VI Всеукраинскому турниру по вольной борьбе памяти ветеранов-борцов Днепропетровщины среди юношей 2002-2003 г. р. Приехали в Днепр и ветераны – они будут бороться за Кубок Украины по вольной и греко-римской борьбе. Соревнования продлятся два дня.



Участников соревнований поздравил заместитель городского головы Александр Шикуленко, который пожелал им хорошего настроения и силы духа, и вручил благодарность городского головы за весомый вклад в развитие и становление греко-римской и вольной борьбы в городе Днепр, за воспитание чемпионов и преданность спорту тренеру Александру Черпакову, который недавно отпраздновал свое 90-летие.

Всего в соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из Днепра, Кривого Рога, Никополя, Одессы, Харькова, Запорожья, Токмака, Полтавы, Киева и Киевской области.

Победители и призеры получат медали, дипломы и кубки.