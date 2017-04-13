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Как тренируется Богдан Бондаренко

Ролик повествует о тяжелых тренировочных буднях на пути украинского атлета к успеху

  • 13.04.2017 21:15
  • 124 просмотров
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Успех подобен воде, чем больше вы жаждете ее, тем больше вы ее будете пить, и вам она понадобится навсегда, чтобы выжить.

Источник — Facebook.com

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