Успех подобен воде, чем больше вы жаждете ее, тем больше вы ее будете пить, и вам она понадобится навсегда, чтобы выжить.
Источник — Facebook.com
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Успех подобен воде, чем больше вы жаждете ее, тем больше вы ее будете пить, и вам она понадобится навсегда, чтобы выжить.
Источник — Facebook.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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