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У Вінниці відбудеться турнір з бар’єрного бігу GoldenHurdles

Такі змагання відбудуться вперше в Україні

  • 15.04.2017 14:57
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vezha.vn.ua
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Найсильніші легкоатлети України, учасники Олімпійських ігор та чемпіонатів світу, переможці та призери чемпіонатів Європи, члени національної збірної команди України з легкої атлетики – усі вони приїдуть до Вінниці на Всеукраїнський турнір з бар’єрного бігу GoldenHurdles.

Це перший подібний турнір в Україні, який відбудеться у День Європи – 20 травня – на стадіоні Центрального міського парку. З 14:00 по 16:00 вінничани та гості міста побачать, що таке біг з бар’єрами та чим він відрізняється від звичайного спринту.

Змагання такого формату взагалі вперше в Україні, тому що естафету 4×100м з бар’єрами проводять в основному в США. Біг з бар’єрами відрізняється наявністю бар’єрів різної висоти у чоловіків і жінок. Висота чоловічих бар’єрів на дистанції 110 метрів – 106,7 сантиметрів, у жінок на дистанції 100 метрів з бар’єрами – 84 сантиметри.  На 200 метрах висота бар’єрів буде нижчою, це пов’язано з дуже високою швидкістю пробігання дистанції, – розповіла організаторка змагань Олена Яновська.
 

За словами спортсменки, нині ще невідомо яка кількість спортсменів приїде – питання ці узгоджуються, а потрапити на турнір його учасники можуть лише за запрошеннями Всеукраїнської федерації легкої атлетики. А от для глядачів організатори та спонсори підготували приємні сюрпризи.

Серед них будуть і абонементи на відвідування фітнес-залу, і сертифікати на романтичну вечерю. А комусь із вболівальників посміхнеться удача у вигляді смартфону чи телевізора.

Турнір у Вінниці Олена організовує разом зі своїм тренером – віце-президентом федерації легкої атлетики Вінницької області Сергієм Черненковим за всебічної підтримки Комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради.

 

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