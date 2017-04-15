У Вінниці відбудеться турнір з бар’єрного бігу GoldenHurdles

Найсильніші легкоатлети України, учасники Олімпійських ігор та чемпіонатів світу, переможці та призери чемпіонатів Європи, члени національної збірної команди України з легкої атлетики – усі вони приїдуть до Вінниці на Всеукраїнський турнір з бар’єрного бігу GoldenHurdles.

Це перший подібний турнір в Україні, який відбудеться у День Європи – 20 травня – на стадіоні Центрального міського парку. З 14:00 по 16:00 вінничани та гості міста побачать, що таке біг з бар’єрами та чим він відрізняється від звичайного спринту.



Змагання такого формату взагалі вперше в Україні, тому що естафету 4×100м з бар’єрами проводять в основному в США. Біг з бар’єрами відрізняється наявністю бар’єрів різної висоти у чоловіків і жінок. Висота чоловічих бар’єрів на дистанції 110 метрів – 106,7 сантиметрів, у жінок на дистанції 100 метрів з бар’єрами – 84 сантиметри. На 200 метрах висота бар’єрів буде нижчою, це пов’язано з дуже високою швидкістю пробігання дистанції, – розповіла організаторка змагань Олена Яновська.



За словами спортсменки, нині ще невідомо яка кількість спортсменів приїде – питання ці узгоджуються, а потрапити на турнір його учасники можуть лише за запрошеннями Всеукраїнської федерації легкої атлетики. А от для глядачів організатори та спонсори підготували приємні сюрпризи.



Серед них будуть і абонементи на відвідування фітнес-залу, і сертифікати на романтичну вечерю. А комусь із вболівальників посміхнеться удача у вигляді смартфону чи телевізора.



Турнір у Вінниці Олена організовує разом зі своїм тренером – віце-президентом федерації легкої атлетики Вінницької області Сергієм Черненковим за всебічної підтримки Комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради.