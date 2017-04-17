Насиров возглавил федерацию дзюдо Украины

На отчетно-избирательной конференции ФДУ, которая прошла сегодня в киевском отеле «Национальный», кандидатуру Романа Насирова поддержали 22 из 23 делегатов.

Напомним, в марте 2017 года Насиров был отстранен с поста главы Государственной фискальной службы в связи с подозрением в нанесении убытков государству в 2 миллиарда гривен и помещен в Лукьяновский СИЗО.

Спустя две недели политик был выпущен под залог в 100 миллионов гривен, который внесла его супруга.