Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Насиров возглавил федерацию дзюдо Украины

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров стал президентом Федерации дзюдо

  • 17.04.2017 21:36
  • 1043 просмотров
  • 5 комментария
Метки
facebook.com. Роман Насиров
© facebook.com. Роман Насиров

На отчетно-избирательной конференции ФДУ, которая прошла сегодня в киевском отеле «Национальный», кандидатуру Романа Насирова поддержали 22 из 23 делегатов.

Напомним, в марте 2017 года Насиров был отстранен с поста главы Государственной фискальной службы в связи с подозрением в нанесении убытков государству в 2 миллиарда гривен и помещен в Лукьяновский СИЗО.

Спустя две недели политик был выпущен под залог в 100 миллионов гривен, который внесла его супруга. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 17.04.2017 22:03
    +11
    Дуже цікаво,чому ця гніда не в тюрязі?
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 17.04.2017 22:10
    +11
    мдаа это просто донное днище...страна дураков.
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 17.04.2017 22:33
    +2
    Сначала подумал, что кликбейт... Мля, лучше бы это был кликбейт. Цирк!
    Ссылка
    Valeriy Steblovskyy
      Valeriy Steblovskyy, 17.04.2017 22:50
    +1
    Вы что совсем ох............? Безголовая федерация. Поэтому и ноль медалей в Рио. Так держать.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.04.2017 23:01
    0
    Ему ж доходов федерации на сигареты не хватит
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.