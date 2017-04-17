Виталий ДУБРОВА: Зантарая был на перепутье: продолжать карьеру или нет

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в комментарии рассказал о задачах на чемпионат Европы в Варшаве, а также оценил готовность самых титулованных членов мужской команды Георгия Зантарая и Якова Хаммо.

«Подготовка мужской и женской команд прошла нормально. Сборная обновилась, произошли изменения в правилах, поэтому чемпионат Европы в Варшаве во многом пристрелочный. Особых задач мы не ставим, рассчитываем побороться за 2-3 медали.

Георгий Зантарая подготовку к сезону начал позже других. Некоторое время он был на перепутье: продолжать карьеру или нет. Сейчас он готов не настолько хорошо, но мы надеемся, что он сможет компенсировать это за счет опыта. Что касается его поражения на гран-при в Грузии, то он проиграл из-за дисквалификации. Судьи посчитал, что он боднул соперника головой и дисквалифицировали Георгия за неспортивное поведение.

Яков Хаммо на турнире в Дюссельдорфе выиграл одну схватку, но вынужден был сняться из-за травмы локтя. В Европе конкуренция в его весе не такая большая, как на мировом уровне, и это повышает шансы Хаммо в Варшаве», - сказал Дуброва.

Сборная Украины по дзюдо. Состав на чемпионат Европы-2017



Мужчины:

66 кг – Георгий Зантарая, Богдан Ядов, Геворг Хачятрян (командные соревнования)

73 кг – Сергей Дребот, Артем Хомула, Дмитрий Канивец (командные соревнования)

81 кг – Сергей Кривчач,

90 кг – Кеджау Ньябали, Вадим Синявский (командные соревнования )

100 кг – Александр Романюк,

+ 100 кг – Яков Хаммо, Станислав Бондаренко



Женщины:

48 кг – Дарья Белодед, Марина Черняк

78 кг – Анастасия Турчин

+ 78 кг – Светлана Яремка, Елизавета Каланина

Чемпионат Европы-2017 пройдет в Варшаве с 20 по 23 апреля.