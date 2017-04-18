Бостонский марафон выиграли кенийцы

Кенийцы продолжают доминировать в длинных бегах. На этот раз двойную победу представители этой страны одержали на 121-ом марафоне в Бостоне. Эдна Киплагат и Джоффри Кируи вписали свои имена в историю.

Двукратная чемпионка мира Эдна Киплагат очень уверенно провела бег. Она начала убегать от своих соперниц после 30 км и никому не оставила шансов, пробежав вторую половину дистанции быстрее, чем первую (1:12:33 и 1:09:19). На 35-м километре опытной спортсменке пришлось возвращаться к пункту питания, так как впопыхах она сначала взяла не свою бутылочку с жидкостью, но даже этот инцидент не смог помешать ей победить. На финише 38-летняя спортсменка остановила стрелки секундомера на результате – 2:21:52. Отметим, что поддержать Киплагат в Бостон прилетела вся ее семья и на подиум спортсменка вышла с двумя маленькими детьми. Второй на финише была Роуз Челимо, представляющая Бахрейн – 2:22:51, а третьей – дебютантка на марафонской дистанции американка Джордан Хасай (2:23:00). Рекордсменка Бостонского марафона Бузунеш Деба из Эфиопии финишировала только седьмой (2:30:58). Напомним, что Деба в 2014 году показала второй результат (2:19:59) после кенийки Риты Джепту (2:18:57). Но позже Джепту была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил и ее результат в Бостоне был аннулирован.

У мужчин первую победу в марафоне одержал 24-летний Джоффри Кируи. Мужчины дольше бежали в общей группе, чем женщины, но уже к 35 километру борьбу за победу продолжали только двое – Кируи и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Гален Рапп из США. У кенийца сил на финише осталось больше и он победил с результатом – 2:09:37. Рапп – второй с личным рекордом – 2:09:58, на третью ступень пьедестала поднялся японец Сугуро Осако – 2:10:28.

Всего на старт в Бостоне вышли 27228 бегунов. Отметим, что мужчины и женщины стартуют на этом марафоне отдельно и забег проходит без пейсмейкеров.