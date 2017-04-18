Кубинский легкоатлет сбежал из расположения сборной

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по легкой атлетике в тройном прыжке кубинец Педро Пичардо самовольно покинул расположение своей сборной в Штутгарте (Германия), где кубинцы находятся на тренировочном сборе.

Это произошло в минувшую пятницу, когда спортсмен не явился на утреннюю тренировку. Предполагается, что Пичардо намерен просить убежища в Германии или Испании. Таким образом, Педро присоединился к длинному списку спортсменов из своей страны, которые в разные времена сбегали из сборной Кубы.

Теперь Пичардо будет незамедлительно исключен из состава команды, не сможет выступить на чемпионате мира 2017 года, и, по кубинским законам, как диссидент не сможет вернуться в страну в течение как минимум восьми лет. Ранее Пичардо имел проблемы с федерацией легкой атлетики Кубы, поскольку отказывался работать под началом главного тренера команды Рикардо Понсе.