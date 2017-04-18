На чемпионате мира по легкой атлетике не будет флага России

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на чемпионате мира 2017 года по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

В то же время, как сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, россияне смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, которым станет официальный флаг IAAF.

«На коммерческих стартах флаг не поднимается, там российские легкоатлеты могут выступать в любой экипировке. Теперь мы получили разъяснения от президента IAAF Себастьяна Коу по статусу нейтрального флага, у нас есть понимание по этому вопросу. Так как ВФЛА отстранена, единственное решение этого вопроса — выступление под флагом IAAF. Никаких других вариантов у нас нет», — сказал он.

Напомним, ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций, изучив материалы Всемирного антидопингового агентства, сообщившего о новых серьезных обвинениях в адрес ВФЛА, приняла единогласное решение не допускать российских легкоатлетов на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.