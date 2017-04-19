Вот, уже второй месяц, как пытаюсь писать о футнете (теннисболе). И тебе, ни отзыва, ни вопроса, ни комментария по поводу написанного. Может быть, уважаемый читатель не в полной мере знаком с предметом разговора?

С радостью исправляю эту ошибку, и представляю вашему вниманию финальные матчи последнего чемпионата мира по футнету, сыгранные в ноябре 2016г, в чешском городе Брно.

Сегодня – сингл (одиночки). Георгел Бобиш (Румыния) – Андрей Вит (Чехия). Показывает Чешское телевидение. Оригинальный комментарий на английском (иногда, очень оригинальный) – от наших друзей из сборной Ирландии. Смотрим…