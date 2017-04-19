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Adidas извинился за поздравление участникам Бостонского марафона

Со времени теракта в Бостоне прошло ровно четыре года

  • 19.04.2017 17:21
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The Suffolk Voice
© The Suffolk Voice
Немецкая компания-производитель спортивной обуви Adidas принесла извинения бегунам, участвовавшим в ежегодном Бостонском марафоне, за поздравление, которое многие сочли бестактным.
 
«Поздравляем, вы пережили Бостонский марафон!» - говорилось в тексте письма.
 
Поздравление Adidas быстро распространилось в соцсетях и вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые напомнили компании о людях, переживших взрывы на марафоне в апреле 2013 года.
 
В итоге компания принесла извинения за формулировку своего поздравления. «Нам очень жаль. Честно говоря, мы не придали значения этой бестактной фразе в письме, разосланном во вторник. Мы приносим глубокие извинения за нашу ошибку», - говорится в заявлении Adidas.

 
15 апреля 2013 года два взрыва прогремели на финише Бостонского марафона. В результате нападения погибли три человека и более 260 получили ранения. В организации взрывов были признаны виновными выходцы из Дагестана, братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан Царнаев был убит после нападения в перестрелке с полицией, а Джохар в 2015 году приговорен к смертной казни.
 

Источник — BBC

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