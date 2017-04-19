Adidas извинился за поздравление участникам Бостонского марафона

Немецкая компания-производитель спортивной обуви Adidas принесла извинения бегунам, участвовавшим в ежегодном Бостонском марафоне, за поздравление, которое многие сочли бестактным.

«Поздравляем, вы пережили Бостонский марафон!» - говорилось в тексте письма.

Поздравление Adidas быстро распространилось в соцсетях и вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые напомнили компании о людях, переживших взрывы на марафоне в апреле 2013 года.





pic.twitter.com/cdBKixwSqT — adidas (@adidasUS) April 18, 2017 В итоге компания принесла извинения за формулировку своего поздравления. «Нам очень жаль. Честно говоря, мы не придали значения этой бестактной фразе в письме, разосланном во вторник. Мы приносим глубокие извинения за нашу ошибку», - говорится в заявлении Adidas.

15 апреля 2013 года два взрыва прогремели на финише Бостонского марафона. В результате нападения погибли три человека и более 260 получили ранения. В организации взрывов были признаны виновными выходцы из Дагестана, братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан Царнаев был убит после нападения в перестрелке с полицией, а Джохар в 2015 году приговорен к смертной казни.