Adidas извинился за поздравление участникам Бостонского марафона

Немецкая компания-производитель спортивной обуви Adidas принесла извинения бегунам, участвовавшим в ежегодном Бостонском марафоне, за поздравление, которое многие сочли бестактным.
«Поздравляем, вы пережили Бостонский марафон!» - говорилось в тексте письма.
Поздравление Adidas быстро распространилось в соцсетях и вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые напомнили компании о людях, переживших взрывы на марафоне в апреле 2013 года.
В итоге компания принесла извинения за формулировку своего поздравления. «Нам очень жаль. Честно говоря, мы не придали значения этой бестактной фразе в письме, разосланном во вторник. Мы приносим глубокие извинения за нашу ошибку», - говорится в заявлении Adidas.
April 18, 2017
15 апреля 2013 года два взрыва прогремели на финише Бостонского марафона. В результате нападения погибли три человека и более 260 получили ранения. В организации взрывов были признаны виновными выходцы из Дагестана, братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан Царнаев был убит после нападения в перестрелке с полицией, а Джохар в 2015 году приговорен к смертной казни.
Источник — BBC
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