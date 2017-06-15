Письменская и Недобига завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы

Украинки Анна Письменская и Анастасия Недобига поднялись на пьедестал почета на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

В финале прыжков с трехметрового трамплина Письменская заняла первое место, Недобига – третье. Добавим, что Анастасия всего на 1 десятую обошла ближайшую конкурентку за медаль.

Это уже 6 и 7 медаль нашей сборной на ЧЕ. Ранее украинский дуэт Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевал золото в прыжках с 10-метровой платформы.