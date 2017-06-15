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Письменская и Недобига завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы

Это 6 и 7 медаль нашей сборной на домашнем континентальном первенстве по прыжкам в воду

  • 15.06.2017 19:25
  • 487 просмотров
  • 2 комментария
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len.eu. Анна Письменская (по центру) и Анастасия Недобига (справа)
© len.eu. Анна Письменская (по центру) и Анастасия Недобига (справа)

Украинки Анна Письменская и Анастасия Недобига поднялись на пьедестал почета на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

В финале прыжков с трехметрового трамплина Письменская заняла первое место, Недобига – третье. Добавим, что Анастасия всего на 1 десятую обошла ближайшую конкурентку за медаль.

Это уже 6 и 7 медаль нашей сборной на ЧЕ. Ранее украинский дуэт Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевал золото в прыжках с 10-метровой платформы.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 15.06.2017 20:09
    +1
    Вот это да! Крутой ЧЕ выходит для наших!
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 15.06.2017 20:14
    0
    Все-таки хорошо, что ЧЕ проходит в Украине. Видно, что наши ребята чувствуют себя комфортнее в домашних условиях.
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