Лучший фигурист Украины ищет деньги на лед в интернете

Пока страсти после чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки, который закончился 2 апреля, постепенно утихают, начинается напряженная подготовка к олимпийскому сезону. Наши фигуристы пока могут похвастать только одной лицензией на Пхенчхан-2018 — Назаровой и Никитина в танцах. А ближе всех ко второй был двукратный чемпион Украины, 18-летний Иван Павлов, занявший на ЧМ 25-е место (для квалификации нужно было войти в топ-24). Допквоту придется зарабатывать на Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе в сентябре. Вот только в случае Ивана морока не только с тем, как подготовиться к отбору, но и где и за какие деньги это сделать. Павлов, который с мая по июль останется без льда, решает проблему с помощью популярного нынче краудфандинга: фигурист собирает деньги на сайте GoFundMe на тренировочные сборы за рубежом. Из необходимых 3,5 тысячи евро за 13 дней собрал 1137. Об этой задумке и подготовке к олимпийскому сезону в стиле танго рассказал нам сам фигурист.

— Иван, что сподвигло организовать сбор денег онлайн?

— Я оказался в ситуации, когда нет другого источника финансирования, кроме как открыть кампанию по сбору средств в интернете. У нас в Украине никто из фигуристов этого не делал, но это практикуется среди европейских и американских спортсменов. И я решил попробовать.

— Федерация не спонсирует?

— Сейчас у федерации такая проблема, что предыдущее руководство оставило долг в районе 400 тысяч гривен. Суд заморозил все ее счета, и она не может тратить эти деньги на спортсменов, пока не отдаст долг.

— То есть в такой же ситуации и другие наши фигуристы, которым нужно ехать за лицензиями?

— Они должны ехать, но им тоже, наверное, оплачивать не будут. Не знаю, как сложится дальше, но сейчас собираю деньги не прямо на Оберстдорф, а на летние сборы, которые будут в мае или июне. То есть до этого времени у федерации не будет возможности это все оплатить.

— Вы писали, что несколько месяцев негде будет тренироваться. Почему?

— По-моему, на катке на Шалетт, где обычно готовлюсь, будет ремонт (на арене подтвердили, что это плановый ремонт, который делается каждый год. — Авт.). В общем, льда не будет. Есть ли другие варианты? Нет.

— Возможно, что за лицензией в Оберстдорф поедет кто-то другой или сразу несколько участников?

— Там только одно место на вид для Украины. Скорее всего, будут прокаты где-то в августе, и будут решать, кто поедет — я или Ярик (Паниот, 2-й номер сборной. — Авт.). То есть будет какой-то отбор.

— Вы уже присмотрели, куда хотите поехать на сборы?

— Я рассматриваю несколько вариантов. Например, Россию. Можно в другие страны Европы, но точно еще не знаю. Что будет мне выгоднее и предпочтительнее и где мне разрешат тренироваться, то и выберу.

— У вас на страничке GoFundMe как геолокация отмечена Испания.

— Это сделано для того, чтобы деньги шли на эту онлайн-платформу, потому что в Украине она не поддерживается. Нельзя отсюда зарегистрироваться, и я сделал это через знакомых.

— Возвращаясь к ЧМ, вы выставляли фото с чемпионом Юдзуру Ханью и призером прошлого года Эшли Вагнер. Удалось с ними пообщаться?

— Немножко — да. Уже когда мы были на банкете после турнира, я подошел, попросил сфотографироваться. Но особо не общался, просто поздравил и сказал: «Хорошо прокатали».

— Тренировки после ЧМ уже возобновили?

— Да. Как мой четверной прыжок поживает? Я пока еще не брал его после чемпионата мира, потому что я поменял коньки — и ботинки, и лезвия, и сейчас идет раскатка. Ставлю новую короткую программу. Я уже восстановил все тройные прыжки в новых коньках: и аксель, и каскад три-три... А нет! Я одну тренировку откатал в старых ботинках и брал один четверной: сразу когда приехал с мира, попробовал лутц (самый дорогой прыжок в 4 оборота, если не считать аксель, но его на соревнованиях еще не делали. — Авт.). И в принципе неплохо сделал для первого раза. Приземлился с недокрутом, но я чувствую, что у меня есть потенциал и запас. Я немножко сдерживаю себя: новый прыжок — сложно, непривычно. Но думаю, если его тренировать, он может получиться. Сейчас подвожу тройные до удобного положения, чтобы четверной было сделать легче.

— Какую новую короткую готовите?

— Закончил базовую постановку. Еще будем отрабатывать ее с хореографом. Это танго из «Мистер и миссис Смит», скомпонованное с другой музыкой из этого фильма. Ставила Мария Тумановская. А произвольную, думаю оставить (в этом сезоне катал под саундтрек из «Кровавого алмаза». — Авт.). Тем более на чемпионате мира я ее не показал. Не получилось, так сказать (улыбается). Так что буду стараться сделать это в следующем году.

МИНИСТР: «Я РАЗБЕРУСЬ»

Министр спорта Игорь Жданов прокомментировал нам историю Ивана Павлова: «Я разберусь с этой ситуацией. У нас действительно есть проблемы со льдом. Некоторые товарищи к Евро-2012 в Киеве «Льдинку» снесли, непонятно зачем. Наверное, территория сильно нужна была. Но у нас ведь есть и на Шалетт стадион, и в Броварах. Знаю, что восстановили стадион в Одессе. Но я все равно узнаю, в чем именно проблема, свяжусь с новым президентом Федерации фигурного катания Украины Макаровым, и пусть он мне объяснит эту ситуацию».

ПРОСЯТ ДАЖЕ ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ

В мире спортсмены пользуются краудфандингом сплошь и рядом. Запросы, правда, за рубежом значительно выше, чем у нас, как и расходы. На том же GoFundMe, куда подался Иван Павлов, собирают деньги на подготовку к ОИ победитель «Четырех континентов» американец Нейтан Чен и призер ЧЕ чех Михал Бржезина, который тренируется в США. Их цель была $20 тыс. и за сезон собрали почти $5 и $7 тыс. соответственно. Сейчас даже создают сайты под спортсменов, где те ищут финансовую помощь с тренировочными расходами. К примеру, на Pursu.it лучшая канадская пара прошедшего ЧМ Любовь Илюшечкина и Дилан Москович, когда только стали в дуэт, насобирали 19 тыс. и один канадский доллар. Взносы болельщиков поощряли приятными бонусами: обещали фото с автографами, футболки, встречу за обедом или урок фигурного катания. А некоторые, как латвиец Денис Васильевс, чтобы привлечь инвесторов, рассказывают смешные истории о том, как начали заниматься спортом. Например, мама Дениса в детстве бросала на лед каштаны, которые он очень любил, а его задачей было их собрать: сначала на четвереньках, а затем научился и ездить. В прошлом сезоне харизматичный латвиец собрал $32 100 и обзавелся знаменитым тренером — чемпионом мира и призером ОИ Стефаном Ламбьелем.

Финансовой помощи в сети просят и медалисты Олимпиад: призер ОИ-2010 в шорт-треке американка Элион Дадек перед Играми 2014-го просила $15 000, но получила $4789. Хитрее поступила канадская скелетонистка Мэдисон Чарни: она разыгрывала среди жертвователей уроки игры на гитаре, автографы спортсменов и многое другое, и получила не нужные $3500, а на 600 больше. В этом году краудфандинг помог первому венесуэльскому лыжнику Адриану Солано побывать на ЧМ. Во время первой попытки добраться в Финляндию через Париж французы не поверили, что он лыжник, и депортировали обратно. На второй перелет в Лахти денег у Солано не было. И финский телеведущий Алекси Валавуори создал Адриану аккаунт: целью были 4000 евро, и уже за первые три часа собрали 2000, а затем и переплюнули просимую сумму. Больше всех дал анонимный пользователь из Казахстана — 800 евро.