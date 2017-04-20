Георгий Зантарая завоевал золото на чемпионате Европы

Называется - один дебил ляпнул глупость, второй решил переспросить ....

Знаешь много дедов 70 лет с пенсией 1,5 тысячи, которые с такими телками?

Фу, СПОРТ УА сколько вам Коньков заплатил за ее пиар. Страшилка. На лицо ее смотрели?

Посмотрим когда вам будет по 65 вы будете бабушек трахать?