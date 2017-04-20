Георгий Зантарая завоевал золото на чемпионате Европы

29-летний украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 66 кг.
В финальной схватке Георгию противостоял 22-летний словенец Адриан Гомбоц. Зантарая на второй минуте добился победы иппоном (высшая оценка, которую может получить боец).
Ранее золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо завоевала украинка Дарья Белодед.
Источник — Sport.ua
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