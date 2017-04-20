Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Георгий Зантарая завоевал золото на чемпионате Европы

Украинский дзюдоист досрочно выиграл финальную схватку

  • 20.04.2017 19:11
  • 552 просмотров
  • 0 комментария
Метки
judoinside.com. Георгий Зантарая
© judoinside.com. Георгий Зантарая

29-летний украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 66 кг.

В финальной схватке Георгию противостоял 22-летний словенец Адриан Гомбоц. Зантарая на второй минуте добился победы иппоном (высшая оценка, которую может получить боец).

Ранее золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо завоевала украинка Дарья Белодед.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.