Олег Верняев защитил титул чемпиона Европы

Украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом Европы, который проходит в румынском Клуже. 23-летний спортсмен выиграл и квалификацию, и финал многоборья.
Несмотря на то, что при выполнении вольных упражнений олимпийский чемпион Рио упал и стал всего лишь 13-м, в других видах ему удалось обойти всех соперников, при этом показав лучшие результаты в упражнениях на коне и на кольцах.
«Серебро» чемпионата Европы — у россиянина Артур Далалояна, третьим стал британец Джеймс Холл.
1. Олег Верняев (Украина) – 85,866
2. Артур Далалоян (Россия) – 85,498
3. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,664
4. Никита Игнатьев (Россия) – 83,964
5. Ферхат Арикан (Турция) – 82,631
«Я доволен тем, что сделал сегодня, это было легче, чем два года назад. Я чувствовал себя более сосредоточенным. Мне нечего было терять, ведь я был больным в течение двух недель, и подготовка оказалась не такой, как должна была. Теперь с нетерпением жду чемпионата мира» - прокомментировал свою победу Олег.
«Я доволен тем, что сделал сегодня, это было легче, чем два года назад. Я чувствовал себя более сосредоточенным. Мне нечего было терять, ведь я был больным в течение двух недель, и подготовка оказалась не такой, как должна была. Теперь с нетерпением жду чемпионата мира» - прокомментировал свою победу Олег.
Источник — Sport.ua
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