Олег Верняев защитил титул чемпиона Европы

Украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом Европы, который проходит в румынском Клуже. 23-летний спортсмен выиграл и квалификацию, и финал многоборья.

Несмотря на то, что при выполнении вольных упражнений олимпийский чемпион Рио упал и стал всего лишь 13-м, в других видах ему удалось обойти всех соперников, при этом показав лучшие результаты в упражнениях на коне и на кольцах.