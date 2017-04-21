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ВЕРНЯЕВ: «После Олимпиады месяц побаловался, потом – на соревнования»

Украинский гимнаст – о победе на чемпионате Европы

  • 21.04.2017 20:26
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Sport.ua. Олег Верняев
© Sport.ua. Олег Верняев

Украинский гимнаст Олег Верняев поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы.

«Честно говоря, было очень тяжело. Выиграл и слава богу, больше не хочу ни о чем думать. Было много ошибок – не из-за того, что я переживал, а из-за того, что физически был не готов. Тяжело было из-за того, что подготовка прошла в рваном темпе. После Олимпиады я через месяц уже выступал в Германии.

Месяц побаловался, а потом быстренько на соревнования, голову поставил на место, не было такого, чтобы куда-то «улетел», никакого фурора. Когда тренируешься и выступаешь, концентрируешься на этом. Ставил целью взять золото в Клуже. Тяжело было, но получилось», – сказал Верняев.

Источник — Р-Спорт

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